В РФ предложили взимать с безработных взносы на оплату ОМС

Безработные жители России должны делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Таким мнением на слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"В среднем работодатели за работников по стране платят в медстрах 45 тысяч рублей (в год. – Прим. ред.). Скажите пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве. Они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку в год", – сказала Матвиенко.

По ее словам, это относится только к трудоспособным россиянам. Однако те, кто использует теневую занятость или нигде не работает, получают медицинскую помощь за счет работающих граждан.

Матвиенко предложила профильному комитету по соцполитике проработать эту идею. При этом, подчеркнула спикер Совфеда, государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению.

"Мы, общество – не только власть – общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить", – сказала Матвиенко.

Она также добавила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. Это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ.

