Юрист Шайдуллина: за нарушение прав удаленщика работодателю грозит штраф до 50 тыс

Порядка 60% компаний могут перейти на дистанционную работу в 2026 году, утверждают некоторые эксперты. Так ли обстоят дела на самом деле и какие трудности представляет этот формат трудового взаимодействия, разбиралась Москва 24.
Курс на удаленку?
В 2026 году 50–60% российских компаний предоставят работникам возможность не посещать офис и трудиться удаленно. Об этом "Газете.ру" сообщила экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова со ссылкой на оценки специалистов. По ее словам, эти значения превышают показатель 2024 года, который составлял 40%.
Епифанова напомнила о периоде пандемии, когда многим пришлось перейти на удаленку. Оказалось, что при правильном подходе такой формат работы может повышать производительность труда и снижать операционные издержки организаций. Эксперт также отметила, что и для сотрудников дистанционная занятость во многом выгодна. Например, она позволяет экономить время и деньги на дорогу, выбирать для себя более удобный график, а также трудиться в комфортных условиях.
Однако такая работа имеет и свои минусы. Например, ограниченное взаимодействие с коллегами создает риск социальной изоляции. При этом сотрудникам важно обладать хорошей дисциплиной, в противном случае могут начаться сложности в том числе с разграничением личного и рабочего времени. Таким образом, удаленная работа может быть эффективной только при высоком уровне самоорганизации, подчеркнула эксперт.
При этом ранее сообщалось, что трудящиеся удаленно и безработные оказываются счастливее тех, кто вынужден ездить в офис. Это выяснилось в ходе опроса, который провели среди 2,5 тысячи граждан, проживающих в 494 населенных пунктах России.
Непростой работник?
С оценками Ольги Епифановой не согласилась независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В беседе с Москвой 24 она отметила, что руководители компаний, наоборот, все чаще предпочитают видеть сотрудников в офисе.
"Если смотреть официальную аналитику Росстата, в 2024 году в России на удаленке трудились примерно 1 миллион человек. А это чуть более 1% от общей численности занятых. Причем из этого количества где-то 35–45% работают полностью удаленно, а остальные 55–65% – по гибридному графику: условно, 1 день – дома, 4 – в офисе", – сказала Лоикова.
При этом работодатели чаще отправляют на удаленку разработчиков, менеджеров по продажам, рекрутеров, маркетологов, SMM- и IT-специалистов, а также тех, кто занимается контентом. Реже дистанционно предлагают трудиться специалистам в области закупок, документооборота и бухгалтерии, добавила специалист.
Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала Москве 24, что при отправлении сотрудника на удаленку у работодателя появляются обязанности, за неисполнение которых он может получить штраф.
"Согласно статье об особенностях организации труда дистанционных работников (312.6 ТК РФ), руководство обязано обеспечить оборудованием, программно-техническими и другими средствами, необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей. В противном случае нужно компенсировать использование своего компьютера, а также оплачивать связанные с работой расходы, например на электричество", – сказала юрист.
Если работодатель не обеспечивает удаленщика нужным оборудованием или не компенсирует понесенные расходы, ему грозит штраф по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 ТК РФ). Для должностных лиц и ИП он составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч.
"На практике это редко выявляют, но, если сотрудник пожалуется, штрафа не избежать", – подчеркнула юрист.
Для защиты прав эксперт посоветовала обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Если они не помогают, следует идти в суд.
Также Шайдуллина напомнила, что удаленщики могут определять режим рабочего дня по своему усмотрению, когда иное не прописано в трудовом договоре.
Также на рынке труда встречаются ситуации, когда была обещана дистанционная работа, а по факту постоянно вызывают в офис. Чтобы этого избежать, следует внимательно читать трудовой договор, прежде чем его подписывать, напомнила юрист.
Если в документе четко прописан "дистанционный характер", то, несмотря на приказы начальства, в офис можно не ходить, добавила Шайдуллина.