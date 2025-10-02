Юрист Шайдуллина: за нарушение прав удаленщика работодателю грозит штраф до 50 тыс

Порядка 60% компаний могут перейти на дистанционную работу в 2026 году, утверждают некоторые эксперты. Так ли обстоят дела на самом деле и какие трудности представляет этот формат трудового взаимодействия, разбиралась Москва 24.

Курс на удаленку?

В 2026 году 50–60% российских компаний предоставят работникам возможность не посещать офис и трудиться удаленно. Об этом "Газете.ру" сообщила экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова со ссылкой на оценки специалистов. По ее словам, эти значения превышают показатель 2024 года, который составлял 40%.





Ольга Епифанова экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Такой стремительный рост обусловлен несколькими факторами: острым дефицитом профессионалов на рынке труда, необходимостью удержания ценных кадров и оптимизацией расходов предприятий.

Епифанова напомнила о периоде пандемии, когда многим пришлось перейти на удаленку. Оказалось, что при правильном подходе такой формат работы может повышать производительность труда и снижать операционные издержки организаций. Эксперт также отметила, что и для сотрудников дистанционная занятость во многом выгодна. Например, она позволяет экономить время и деньги на дорогу, выбирать для себя более удобный график, а также трудиться в комфортных условиях.

Однако такая работа имеет и свои минусы. Например, ограниченное взаимодействие с коллегами создает риск социальной изоляции. При этом сотрудникам важно обладать хорошей дисциплиной, в противном случае могут начаться сложности в том числе с разграничением личного и рабочего времени. Таким образом, удаленная работа может быть эффективной только при высоком уровне самоорганизации, подчеркнула эксперт.

При этом ранее сообщалось, что трудящиеся удаленно и безработные оказываются счастливее тех, кто вынужден ездить в офис. Это выяснилось в ходе опроса, который провели среди 2,5 тысячи граждан, проживающих в 494 населенных пунктах России.

Непростой работник?

С оценками Ольги Епифановой не согласилась независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В беседе с Москвой 24 она отметила, что руководители компаний, наоборот, все чаще предпочитают видеть сотрудников в офисе.

"Если смотреть официальную аналитику Росстата, в 2024 году в России на удаленке трудились примерно 1 миллион человек. А это чуть более 1% от общей численности занятых. Причем из этого количества где-то 35–45% работают полностью удаленно, а остальные 55–65% – по гибридному графику: условно, 1 день – дома, 4 – в офисе", – сказала Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Я вижу тенденцию к снижению дистанционной занятости во всем мире. К примеру, доля российских компаний с удаленными сотрудниками снизилась до 32%. При этом организации из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, нанимают удаленных работников реже, чем организации из небольших регионов, где может быть нехватка персонала.

При этом работодатели чаще отправляют на удаленку разработчиков, менеджеров по продажам, рекрутеров, маркетологов, SMM- и IT-специалистов, а также тех, кто занимается контентом. Реже дистанционно предлагают трудиться специалистам в области закупок, документооборота и бухгалтерии, добавила специалист.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала Москве 24, что при отправлении сотрудника на удаленку у работодателя появляются обязанности, за неисполнение которых он может получить штраф.

"Согласно статье об особенностях организации труда дистанционных работников (312.6 ТК РФ), руководство обязано обеспечить оборудованием, программно-техническими и другими средствами, необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей. В противном случае нужно компенсировать использование своего компьютера, а также оплачивать связанные с работой расходы, например на электричество", – сказала юрист.





Рината Шайдуллина юрист На практике многие не соблюдают эти требования. Но те, кто действуют по закону, сталкиваются со сложностью определения сумм, которые надо компенсировать. Скажем, сотруднику пришел платеж за интернет. Но как рассчитать, сколько трафика было потрачено именно на работу, а сколько использовалось для личных нужд. Поэтому часто руководство прописывает фиксированные суммы компенсации на свое усмотрение.

Если работодатель не обеспечивает удаленщика нужным оборудованием или не компенсирует понесенные расходы, ему грозит штраф по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 ТК РФ). Для должностных лиц и ИП он составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч.

"На практике это редко выявляют, но, если сотрудник пожалуется, штрафа не избежать", – подчеркнула юрист.

Для защиты прав эксперт посоветовала обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Если они не помогают, следует идти в суд.

Также Шайдуллина напомнила, что удаленщики могут определять режим рабочего дня по своему усмотрению, когда иное не прописано в трудовом договоре.





Рината Шайдуллина юрист При этом надо понимать, что у дистанционного работника есть обязанность взаимодействовать с руководителем. И последний может его законно уволить, если тот не выходил на связь в течение 2 рабочих дней подряд.

Также на рынке труда встречаются ситуации, когда была обещана дистанционная работа, а по факту постоянно вызывают в офис. Чтобы этого избежать, следует внимательно читать трудовой договор, прежде чем его подписывать, напомнила юрист.

Если в документе четко прописан "дистанционный характер", то, несмотря на приказы начальства, в офис можно не ходить, добавила Шайдуллина.

