Юрист Яковлева: подработку наиболее выгодно оформлять по договору совместительства

Трудовой договор о работе по совместительству наиболее выгоден для подрабатывающих сотрудников. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Ранее стало известно, что почти каждый второй россиян иногда или постоянно занимается подработкой. В среднем она повышает ежемесячный доход на 20%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос.
Яковлева напомнила, что подработка обычно оформляется трудовым или гражданско-правовым договором. При этом сотрудник может иметь дополнительный заработок как по основному месту работы, так и в сторонней организации.
В свою очередь, гражданско-правой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. К тому же он, в отличие от трудового, имеет срок действия, подчеркнула эксперт.
"Кроме этого, в гражданско-правовом договоре работодатель может прописать, что каждая из сторон вправе расторгнуть его досрочно. То есть в любой момент отношения между заказчиком и исполнителем могут прекратиться", – отметила юрист.
Если же подработка оформлена договором по совместительству, увольнение проходит на тех же основаниях, что и в случае с основными сотрудниками. За исключением ситуации, когда на место совместителя принимают человека на полную ставку, подчеркнула Яковлева.
Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что есть категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Это беременные, те, кто ухаживаeт за больным членом семьи, один из родителей детей в возрасте до 14 лет. А если ребенок инвалид, то до 18 лет.