Юрист Яковлева: подработку наиболее выгодно оформлять по договору совместительства

Фото: 123RF/prathanchorruangsak

Трудовой договор о работе по совместительству наиболее выгоден для подрабатывающих сотрудников. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее стало известно, что почти каждый второй россиян иногда или постоянно занимается подработкой. В среднем она повышает ежемесячный доход на 20%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос.

Яковлева напомнила, что подработка обычно оформляется трудовым или гражданско-правовым договором. При этом сотрудник может иметь дополнительный заработок как по основному месту работы, так и в сторонней организации.



Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву В таком случае трудовой договор по совместительству наиболее выгоден, потому что дает право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Они предоставляются одновременно с отдыхом по основной работе.

В свою очередь, гражданско-правой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. К тому же он, в отличие от трудового, имеет срок действия, подчеркнула эксперт.

"Кроме этого, в гражданско-правовом договоре работодатель может прописать, что каждая из сторон вправе расторгнуть его досрочно. То есть в любой момент отношения между заказчиком и исполнителем могут прекратиться", – отметила юрист.

Если же подработка оформлена договором по совместительству, увольнение проходит на тех же основаниях, что и в случае с основными сотрудниками. За исключением ситуации, когда на место совместителя принимают человека на полную ставку, подчеркнула Яковлева.



Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Однако нужно учитывать, что трудовой договор можно оформлять, только если работа предполагает непрерывный процесс (например, нужно вести бухгалтерский учет). Если же она разовая (скажем, надо оформить квартальную отчетность), по закону должен быть заключен гражданско-правовой.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что есть категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Это беременные, те, кто ухаживаeт за больным членом семьи, один из родителей детей в возрасте до 14 лет. А если ребенок инвалид, то до 18 лет.

