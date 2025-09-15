HR-эксперт Королева: переход на четырехдневку начнется в РФ минимум через два года

Четырехдневная рабочая неделя в России возможна, но не в принудительном порядке: в Госдуме предложили доверить этот переход рынку труда, исключив административное давление. Когда нововведение может вступить в силу и кого оно затронет – расскажет Москва 24.

Эволюция – ключ к успеху

Фото: Агентство "Москва"

В Госдуме заявили, что рынок труда в России естественным образом двигается в сторону четырехдневной рабочей недели. Однако такой формат подойдет далеко не для всех профессий, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно", — сказал он.

Ключевым условием Нилов назвал недопущение снижения доходов граждан и ущерба для бизнеса, и "поэтому рынок труда должен сам к этому прийти", добавил депутат.

Он привел в пример позитивный опыт работодателей, которые после пандемии самостоятельно перешли на удаленный или гибридный формат работы. Некоторые компании уже внедрили четырехдневную или даже трехдневную неделю за счет грамотного перераспределения ресурсов. Как результат – производительность не упала, доходы выросли, расходы на аренду офисов сократились, а сотрудники экономят время на дорогу.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Поэтому со временем мы перейдем, я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер.

Он напомнил, что есть множество профессий, где такой переход невозможен в принципе, например врачи, работающие в операционных, или производства с непрерывным циклом. Таким образом, процесс будет постепенным и затронет только те сферы, где стороны смогут договориться на взаимовыгодных условиях без потерь в эффективности и заработке.

О том, что внедрение четырехдневной рабочей недели в России – вопрос отдаленного будущего, ранее заявляла и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, для такого масштабного нововведения необходимы серьезные предпосылки.

"На мой взгляд, это амбициозная задача, к ней нужно обязательно стремиться, но реализована она может быть, наверное, при вообще другом подходе в экономике. Это уже модернизация и роботизация производства, цифровизация всех структур. Вот тогда мы, наверное, сможем поговорить о том, чтобы люди работали меньше", – говорила Бессараб.

Более реалистичным и проработанным шагом она назвала сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов. На практике это может означать, что при сохранении пятидневного графика день можно сократить на один час либо сделать пятницу короче на четыре часа.

Что будет с зарплатами

Переход к четырехдневной рабочей неделе будет полезен для эмоционального состояния сотрудников. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила HR-эксперт Александра Королева.

"Эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю уже проводятся в мире и в России, и их результаты успешны. Такой запрос в обществе есть, и это могло бы помочь снизить уровень профессионального выгорания", – сказала она.





Александра Королева HR-эксперт При этом важно понимать, что есть специфика деятельности. Реализовать такую систему можно далеко не во всех сферах – например в специфическом бизнесе или в больницах. Поэтому вопрос сложный, небыстрый и потребует изменений на законодательном уровне.

Эксперт добавила, что, учитывая большое количество нюансов, переход на подобный график начнется не раньше чем через два года.

При этом важно понимать, каким именно образом будет оформлено сокращение, предупредила в беседе с Москвой 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Главный вопрос: это будет оформлено как неполное или как сокращенное рабочее время? От этого напрямую зависит оплата труда. При неполном оплата начисляется строго пропорционально отработанным часам. При сокращенном сотрудник получает полную зарплату, как если бы отработал стандартную, 40-часовую неделю, даже если фактически трудился меньше", – объяснила она.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву С экономической точки зрения для рынка гораздо привлекательнее вариант с неполным рабочим временем. Этот подход считается более справедливым: сколько отработал – столько и получил. Он не создает дополнительной нагрузки на бизнес, а значит, не приведет к автоматическому росту цен для потребителей.

Как подчеркнула эксперт, в случае если будет принята модель сокращенного времени с сохранением полной оплаты, это может спровоцировать рост издержек бизнеса.

"Для выполнения прежнего объема работы компаниям придется нанимать дополнительных сотрудников, что повлечет за собой новые расходы. Эти затраты бизнес будет вынужден компенсировать, повышая цены на товары и услуги", – отметила она.

В итоге любое сокращение рабочей недели с сохранением полной зарплаты не происходит "просто так": дополнительные расходы неизбежно будут перекладываться на потребителей, заключила Яковлева.