Экономист Масленников допустил падение цен на машины "АвтоВАЗа"

Завод "АвтоВАЗ" рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю из-за сложной ситуации на авторынке. Как это скажется на ценах и ассортименте машин, разбиралась Москва 24.
Пристегните ремни
Завод "АвтоВАЗ" может перейти с пятидневной рабочей недели на четырехдневную с 29 сентября из-за неблагоприятных тенденций на автомобильном рынке, сообщили в пресс-службе концерна.
"Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов", – сказано в релизе.
В числе причин, по которым предприятие может изменить график, называются высокая ключевая ставка и ужесточение требований Банка России к заемщикам по автокредитам.
Однако компания продолжит выполнять социальные обязательства и продолжит обеспечивать стабильную работу предприятия. В частности, разработку и постановку на производство новых моделей и меры по стимулированию продаж, подчеркнули в компании.
При этом ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что "АвтоВАЗ" вынужден сократить производственный план на 2025 год. При этом причины точно не связаны с качеством продукции завода, подчеркнул он.
"Просто кому-то выгоднее сегодня подержать (деньги. – Прим. ред.) на 20-процентном депозите и подумать: "Ну давай этот год пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю", – сказал Мантуров.
Источники издания "Самарское обозрение" сообщали, что производственный план в 2025 году сократится на 20% – с 500 000 до 400 000 автомобилей. Однако "АвтоВАЗ" не стал комментировать эту информацию.
В то же время 20 июля начались продажи новой модели концерна LADA Iskra в трех типах кузова – седан, универсал и универсал SW Cross. Их цена начинается от 1 249 000 рублей: за эти деньги можно взять седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л (90 лошадиных сил) и механической трансмиссией. Дороже всего обойдется универсала SW Cross в комплектации Techno с двигателем 1.6 л (106 "лошадей") и автоматической трансмиссией – 1 799 000 рублей.
Что будет с авторынком?
Для крупного предприятия изменение режима работы является сложным процессом, так как объем поставок комплектующих определяется примерно за полгода. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"Конечно, такое решение принято не спонтанно. В декабре 2024 года продажи начали падать, и образовался застой. Думаю, сокращение рабочей недели начали продумывать еще тогда", – объяснил специалист.
По его мнению, ожидать повышения стоимости модельного ряда "АвтоВАЗа" в случае введения четырехдневной рабочей недели не стоит.
"Скорее всего, компания будет сдерживать цены, но естественной инфляции это не отменяет. Плюс есть и другие факторы, влияющие на стоимость машины: например, утилизационный сбор", – напомнил специалист.
По словам эксперта, во многом сокращение рабочей недели связано с падением спроса на отечественные автомобили, что спровоцировано их стоимостью.
"Если бы "АвтоВАЗ" мог пересмотреть ценовую политику и изменить подход к продажам, это наверняка дало бы результат. Автомобиль стал бы более доступным", – отметил Хайцеэр.
Однако экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 предположил, что снижение цен на отечественные автомобили в нынешних реалиях все же не исключено.
По мнению эксперта, для повышения спроса на продукцию отечественного автопрома не хватает рекламы.
"Например, автомобили стоит разыгрывать в лотерее, что повысит интерес среди потребителей. Также можно привлечь внимание к продукции через социальную рекламу, создав ее позитивный имидж", – отметил специалист.
Повышение интереса к модельному ряду российского автопрома – задача не только самих компаний, но и серьезная государственная миссия, заключил Масленников.