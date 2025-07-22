Экономист Масленников допустил падение цен на машины "АвтоВАЗа"

Завод "АвтоВАЗ" рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю из-за сложной ситуации на авторынке. Как это скажется на ценах и ассортименте машин, разбиралась Москва 24.

Пристегните ремни

Завод "АвтоВАЗ" может перейти с пятидневной рабочей недели на четырехдневную с 29 сентября из-за неблагоприятных тенденций на автомобильном рынке, сообщили в пресс-службе концерна.

"Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов", – сказано в релизе.

В числе причин, по которым предприятие может изменить график, называются высокая ключевая ставка и ужесточение требований Банка России к заемщикам по автокредитам.





из релиза "АвтоВАЗа" Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 000 нераспроданных автомобилей).

Однако компания продолжит выполнять социальные обязательства и продолжит обеспечивать стабильную работу предприятия. В частности, разработку и постановку на производство новых моделей и меры по стимулированию продаж, подчеркнули в компании.

При этом ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что "АвтоВАЗ" вынужден сократить производственный план на 2025 год. При этом причины точно не связаны с качеством продукции завода, подчеркнул он.

"Просто кому-то выгоднее сегодня подержать (деньги. – Прим. ред.) на 20-процентном депозите и подумать: "Ну давай этот год пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю", – сказал Мантуров.

Источники издания "Самарское обозрение" сообщали, что производственный план в 2025 году сократится на 20% – с 500 000 до 400 000 автомобилей. Однако "АвтоВАЗ" не стал комментировать эту информацию.

В то же время 20 июля начались продажи новой модели концерна LADA Iskra в трех типах кузова – седан, универсал и универсал SW Cross. Их цена начинается от 1 249 000 рублей: за эти деньги можно взять седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л (90 лошадиных сил) и механической трансмиссией. Дороже всего обойдется универсала SW Cross в комплектации Techno с двигателем 1.6 л (106 "лошадей") и автоматической трансмиссией – 1 799 000 рублей.

Что будет с авторынком?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Для крупного предприятия изменение режима работы является сложным процессом, так как объем поставок комплектующих определяется примерно за полгода. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Конечно, такое решение принято не спонтанно. В декабре 2024 года продажи начали падать, и образовался застой. Думаю, сокращение рабочей недели начали продумывать еще тогда", – объяснил специалист.

По его мнению, ожидать повышения стоимости модельного ряда "АвтоВАЗа" в случае введения четырехдневной рабочей недели не стоит.

"Скорее всего, компания будет сдерживать цены, но естественной инфляции это не отменяет. Плюс есть и другие факторы, влияющие на стоимость машины: например, утилизационный сбор", – напомнил специалист.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза На сегодняшний день продукцию завода стимулирует субсидирование, льготные программы, например, для многодетных семей. Вопрос, какой автомобиль из модельного ряда такой семье подойдет? Это должна быть вместительная машина, микроавтобус, но пока такого варианта нет. А людям, не попадающим в систему льгот, придется подыскать себе авто подешевле.

По словам эксперта, во многом сокращение рабочей недели связано с падением спроса на отечественные автомобили, что спровоцировано их стоимостью.

"Если бы "АвтоВАЗ" мог пересмотреть ценовую политику и изменить подход к продажам, это наверняка дало бы результат. Автомобиль стал бы более доступным", – отметил Хайцеэр.

Однако экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 предположил, что снижение цен на отечественные автомобили в нынешних реалиях все же не исключено.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Сейчас наблюдается затоваривание рынка и, соответственно, застой в продажах. Думаю, это может привести к тенденции снижения цен до момента, пока автомобили не будут распроданы. Для этого потребуется не меньше 3–5 месяцев. После того как ситуация стабилизируется, цены могут повысить.

По мнению эксперта, для повышения спроса на продукцию отечественного автопрома не хватает рекламы.

"Например, автомобили стоит разыгрывать в лотерее, что повысит интерес среди потребителей. Также можно привлечь внимание к продукции через социальную рекламу, создав ее позитивный имидж", – отметил специалист.

Повышение интереса к модельному ряду российского автопрома – задача не только самих компаний, но и серьезная государственная миссия, заключил Масленников.

