Юрист Воропаев назвал главные способы "развода" в автосалонах

Десятки жителей Самары дежурят у автосалона, который обманул их при продаже машин. Как сообщают СМИ, работники компании вынуждали клиентов брать невыгодные кредиты, а взамен продавали неисправные авто. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Подробнее – в нашем материале.
"Обманывают клиентов"
Десятки жителей Самары собрались у автосалона, который обманул их при покупке машины. Как сообщает телеграм-канал Baza, сотрудники учреждения вынуждали граждан брать невыгодные кредиты, в ряде случаев выдавали автомобили ненадлежащего качества или не выдавали вообще.
К примеру, Юлию и ее супруга сотрудники автосалона убедили перед покупкой подписать дополнительный договор, который якобы фиксировал более выгодную стоимость автомобиля. При этом во время итоговой сделки сумма значительно выросла из-за различных "допов", отказаться от которых, согласно предварительному соглашению, было уже нельзя – в противном случае пара обязана была выплатить салону неустойку в размере до 50% от стоимости выбранной машины.
Юлия рассказала журналистам, что после сделки нашла еще как минимум 18 жителей города, попавшихся на такую же схему салона. А в Сети организация имеет множество негативных отзывов от бывших покупателей.
На данный момент автосалон закрыт: из помещения вывезены автомобили и почти вся мебель, на двери висит табличка – "закрыт по техническим причинам". Отмечается, что многие клиенты организации, попавшиеся на невыгодные условия, обратились в суд. Некоторым даже удалось выиграть дело, однако назад свои деньги пока никто не получил.
В то же время историей автосалона заинтересовались в Следственном комитете: самарское ведомство организовало проверку по факту мошенничества.
Старая схема
По словам автоюриста и правозащитника Льва Воропаева, схема давления на клиентов, которую использовал самарский автосалон, далеко не новая: ее применяют уже много лет "серые" организации по всей России.
"Они используют множество психологических приемов, чтобы максимально запутать и ввести в заблуждение покупателей. К примеру, по много часов мурыжат в салоне, описывают условия одного договора, а по факту подсовывают совершенно другой или давят на быстрое заключение сделки, чтобы сэкономить время", – объяснил юрист в беседе с Москвой 24.
Чтобы не стать клиентом мошенников, Воропаев рекомендовал заранее изучить предложения на рынке и никогда не выбирать из них самые дешевые.
За более надежной покупкой он посоветовал обращаться в салоны официальных дилеров той или иной марки – посмотреть их адреса в каждом городе можно на сайте конкретного представительства. Необходимо помнить, что не каждый салон "со значком бренда" над входом является законным дистрибьютором автомобильной компании, напомнил Воропаев.
В свою очередь, автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов для большей надежности рекомендовал покупать только те автомобили, которые есть в наличии у салонов "здесь и сейчас", чтобы перед заключением договора внимательно осмотреть машину.
"Финальная стоимость такого автомобиля озвучивается сразу и вносится в договор. А если покупать машину, к примеру, по предзаказу, ее цена по факту доставки может измениться даже у официального дилера, так как зависит от цен поставщика и курса", – объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.
При этом главным способом не попасться на удочку аферистов он назвал внимательное прочтение всех документов, которые нужно подписывать.
Кроме того, юрист рекомендовал не совершать покупку автомобиля быстро и импульсивно. К выбору как транспорта, так и автосалона нужно подходить заранее и обдуманно, заключил Славнов.