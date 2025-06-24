Юрист Воропаев назвал главные способы "развода" в автосалонах

Десятки жителей Самары дежурят у автосалона, который обманул их при продаже машин. Как сообщают СМИ, работники компании вынуждали клиентов брать невыгодные кредиты, а взамен продавали неисправные авто. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Подробнее – в нашем материале.

"Обманывают клиентов"

Десятки жителей Самары собрались у автосалона, который обманул их при покупке машины. Как сообщает телеграм-канал Baza, сотрудники учреждения вынуждали граждан брать невыгодные кредиты, в ряде случаев выдавали автомобили ненадлежащего качества или не выдавали вообще.

К примеру, Юлию и ее супруга сотрудники автосалона убедили перед покупкой подписать дополнительный договор, который якобы фиксировал более выгодную стоимость автомобиля. При этом во время итоговой сделки сумма значительно выросла из-за различных "допов", отказаться от которых, согласно предварительному соглашению, было уже нельзя – в противном случае пара обязана была выплатить салону неустойку в размере до 50% от стоимости выбранной машины.

Юлия рассказала журналистам, что после сделки нашла еще как минимум 18 жителей города, попавшихся на такую же схему салона. А в Сети организация имеет множество негативных отзывов от бывших покупателей.





пользователь Сети Обманывают своих клиентов! Сначала говорят одну цену, только после подписания договора озвучивают, что машина стоит в три раза дороже, чем оговаривалось до. Забрали СНИЛС и не вернули, угрожали неустойкой в 10%.

На данный момент автосалон закрыт: из помещения вывезены автомобили и почти вся мебель, на двери висит табличка – "закрыт по техническим причинам". Отмечается, что многие клиенты организации, попавшиеся на невыгодные условия, обратились в суд. Некоторым даже удалось выиграть дело, однако назад свои деньги пока никто не получил.

В то же время историей автосалона заинтересовались в Следственном комитете: самарское ведомство организовало проверку по факту мошенничества.

Старая схема

По словам автоюриста и правозащитника Льва Воропаева, схема давления на клиентов, которую использовал самарский автосалон, далеко не новая: ее применяют уже много лет "серые" организации по всей России.

"Они используют множество психологических приемов, чтобы максимально запутать и ввести в заблуждение покупателей. К примеру, по много часов мурыжат в салоне, описывают условия одного договора, а по факту подсовывают совершенно другой или давят на быстрое заключение сделки, чтобы сэкономить время", – объяснил юрист в беседе с Москвой 24.

Чтобы не стать клиентом мошенников, Воропаев рекомендовал заранее изучить предложения на рынке и никогда не выбирать из них самые дешевые.





Лев Воропаев автоюрист Бесплатный сыр только в мышеловке. Машина не может продаваться в полтора и даже два раза дешевле средней цены или той, которую предлагает официальный дилер. Если покупатель нашел такое предложение на рынке, это наверняка будет обман.

За более надежной покупкой он посоветовал обращаться в салоны официальных дилеров той или иной марки – посмотреть их адреса в каждом городе можно на сайте конкретного представительства. Необходимо помнить, что не каждый салон "со значком бренда" над входом является законным дистрибьютором автомобильной компании, напомнил Воропаев.

В свою очередь, автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов для большей надежности рекомендовал покупать только те автомобили, которые есть в наличии у салонов "здесь и сейчас", чтобы перед заключением договора внимательно осмотреть машину.

"Финальная стоимость такого автомобиля озвучивается сразу и вносится в договор. А если покупать машину, к примеру, по предзаказу, ее цена по факту доставки может измениться даже у официального дилера, так как зависит от цен поставщика и курса", – объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.

При этом главным способом не попасться на удочку аферистов он назвал внимательное прочтение всех документов, которые нужно подписывать.





Дмитрий Славнов автоэксперт Ни дилерам, ни другим продавцам никогда нельзя верить на слово. Условия будут только те, которые прописаны в договоре и зафиксированы подписями. Поэтому его необходимо прочитать самостоятельно от начала до конца во избежание сюрпризов.

Кроме того, юрист рекомендовал не совершать покупку автомобиля быстро и импульсивно. К выбору как транспорта, так и автосалона нужно подходить заранее и обдуманно, заключил Славнов.