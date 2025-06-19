Автоэксперт Хайцеэр назвал популярные схемы автоподставщиков

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за автоподставы, выделив их в отдельный вид преступлений. Как не стать жертвой дорожного мошенничества, разбиралась Москва 24.

"Разгул криминала на дорогах"

В России могут ввести наказание за умышленное создание дорожно-транспортных происшествий. Такой законопроект появился базе данных Госдумы.

Согласно документу, создающим автоподставы ради вымогательства будет грозить до четырех лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч рублей. А если такое ДТП организовала группа лиц или пострадавший получил тяжкий вред здоровью, срок заключения вырастет до семи лет, а денежное взыскание – до 1 миллиона.

Как пояснил в своем телеграм-канале один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов, мера актуальна на фоне "разгула криминала на дорогах". По его словам, хотя рост количества уличных камер и сдерживает мошенников, этого недостаточно.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Во-первых, они изобретательны и используют все новые схемы и методы обмана. А во-вторых, даже в случае разоблачения их судят по обычной "мошеннической статье" – и это притом, что действия автоподставщиков сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших.

Также в пояснительной записке к документу сказано, что зачастую злоумышленники обогащаются за счет "неопытных или молодых водителей", выставляя их виновниками ДТП. Доказать же, что речь идет о страховом случае и добиться возмещения вреда "либо очень трудно, либо практически невозможно", отметили авторы законопроекта.

Альтернативный подход

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Уже действующих законодательных инструментов достаточно для того, чтобы бороться с автоподставами, отметил в беседе с Москвой 24 автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. В то же время мошеннические схемы становятся гораздо сложнее и умнее, а потому и привлекать преступников к ответственности сложно, подчеркнул эксперт.

"Например, недавно участились случаи, когда аферисты специально подставляют свои автомобили, как правило дорогостоящие, под авто тех, кто нарушает ПДД", – указал специалист.





Лев Воропаев автоюрист и правозащитник На мой взгляд, у правоохранителей и в судах должен появиться внутренний документ, который максимально четко разъяснял бы порядок, способы получения и закрепления доказательств за умышленные ДТП. Тогда подтвердить факт автоподставы станет проще.

Схожее мнение в разговоре с Москвой 24 выразил и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, ужесточение наказания не сделает ситуацию хуже, но и не приведет к ее улучшению.

"Мошенники – это организованная, подготовленная и обученная преступная группа, которая знает, как работает закон для того, чтобы обойти его. И не мешают даже дорожные камеры, потому что эти люди знают, где слепые зоны", – отметил эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза У автоподставщиков есть свои свидетели. И, как правило, они выбирают жертву, у которой их нет, то есть водителя без пассажиров. А дальше преступники применяют средства психологического нажима: вынуждают потерпевшего не вызывать сотрудников Госавтоинспекции. Таким образом, шансы добросовестного гражданина доказать свою невиновность снижаются.

Как подчеркнул Хайцеэр, бороться с явлением нужно, повышая осведомленность водителей о схемах обмана. Например, злоумышленник может броситься под автомобиль, имитируя травму, а затем пользуется паникой якобы виновного и требует компенсацию за ущерб.

"Еще распространено, когда один автомобиль вдруг начинает упорно подрезать второй. Тогда добросовестному водителю приходится резко перестроиться, а там уже появляется третья, подставная машина, с которой и происходит столкновение", – добавил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, Хайцеэр рекомендовал всегда вызывать на место ДТП инспекторов ГАИ. Кроме того, шансы на выигрыш дела дает и обращение к автоюристу, заключил он.

