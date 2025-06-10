В России могут увеличить штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, предлагающий увеличить максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции до 10 тысяч рублей.

В настоящее время за невыполнение требования полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Нововведение же повышает размер штрафов до 7–10 тысяч рублей.

Более того, статья 12.25 КоАП РФ дополняется положением об ответственности за повторное нарушение. В таком случае автомобилистам может грозить лишение прав на срок до полугода, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Новыми частями дополняется и статья 12.21.1 КоАП. Тем самым вводится административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспорта.

Принятым в первом чтении проектом за такое нарушение предлагалось назначить гражданину штраф в 10 тысяч рублей и лишать прав на шесть месяцев, а собственнику машины – штраф в 100 тысяч рублей. Поправками ко второму чтению эти нормы заменены штрафом для владельца автомобиля в размере 600 тысяч рублей.

В июне ГД также может рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Новыми правилами предлагается повысить штраф для физлиц с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, а для юрлиц – со 100 до 200 тысяч. Изменения могут внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП.