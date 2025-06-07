ГД может рассмотреть проект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

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Госдума в июне может рассмотреть в I чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом следует из карточки проекта, размещенной в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается увеличить штраф за нарушение требований к перевозке детей для физлиц – с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, для юрлиц – со 100 до 200 тысяч. Изменения могут внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Российское правительство ранее поддержало данную инициативу, однако в проекте отзыва отметило, что пояснительную записку к проекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор планируемого размера штрафа.

Согласно действующим нормам, дети в возрасте до 7 лет должны находиться в автолюльке или детском кресле по размеру. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сиденье, однако на переднем они должны находиться в детском кресле или бустере. Для детей старше 12 лет действуют общие правила перевозки.

Ранее Минтранс РФ предложил запретить использовать дешевые заменители автокресел и бустеров при перевозке детей. В ведомстве пояснили, что в действующих правилах термин "детское удерживающее устройство" (ДУУ) не раскрыт, из-за чего некоторые родители покупают дешевые заменители автокресел и бустеров. В результате дети из них либо выпадают, либо им наносятся серьезные травмы.