Минтранс РФ призвал запретить использовать заменители автокресел при перевозке детей

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В России могут запретить использовать дешевые заменители автокресел и бустеров при перевозке детей. С соответствующей инициативой выступил Минтранс, сообщает "Коммерсант".

Поправки к ПДД, которые уже поддержали эксперты, коснутся в том числе корректоров ремней безопасности и так называемых бескаркасных автокресел. Кроме того, Госдума планирует поднять штраф с 3 до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.

Согласно действующим правилам, детей до семи лет нужно возить в машине в "детском удерживающем устройстве" (ДУУ). Детей до одиннадцати лет – с использованием штатных ремней безопасности на заднем сиденье, а на переднем использовать автокресло.

При этом термин ДУУ в правилах не раскрыт, из-за чего некоторые родители покупают дешевые заменители автокресел и бустеров. В результате дети из них либо выпадают, либо им наносятся серьезные травмы. Однако подобные изделия часто продаются с сертификатами, подтверждающими ДУУ.

По новым правилам в ПДД будет введен термин "детская удерживающая система (устройство)". Требования к ней установлены правилами ООН № 44.

"Вносимые изменения направлены на четкое определение разрешенных к использованию устройств и исключение возможности применения опасных альтернатив даже при наличии "сомнительных" сертификатов", – подчеркнули в Минтрансе.

Как добавила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, поправки стали результатом совместной работы парламента, Минтранса, Минэкономики и ГИБДД.

"С новыми правилами любые споры будут исключены: если инспектор увидит, что ребенок перевозится не в автокресле или бустере, то штраф будет неизбежен", – пояснила она.

Поправки поддержал и руководитель центра испытаний ФГУП НАМИ Денис Загарин. Однако, по его словам, о влиянии новых ПДД можно будет судить только после правоприменительной практики.

Как сообщалось ранее, в России начали штрафовать продавцов треугольных ремней для детей. Такие "треугольники" очень востребованы на маркетплейсах, так как стоят дешевле специальных сидений.

В Росстандарте подчеркнули, что "направляющая лямка" нарушает регламенты безопасности, а многие магазины предоставляют нелегальные сертификаты. Ведомство уже добилось блокировки торговцев на маркетплейсах, а данные некоторых из них переданы в МВД.