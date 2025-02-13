Продавцов треугольных ремней для детей начали штрафовать в России

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В России ужесточают контроль за продажей треугольных ремней для детей. Продавцов соответствующих товаров начали штрафовать и привлекать к административной ответственности, передает телеграм-канал Mash.

Такие "треугольники" очень востребованы на маркетплейсах, так как стоят дешевле специальных сидений и удобнее в эксплуатации. Сами продавцы заверяют, что накладки надежно защищают детей и не уступают в качестве обычных кресел.

Как рассказали в Росстандарте, "направляющая лямка" нарушает регламенты безопасности, а многие магазины предоставляют нелегальные сертификаты. Ведомство уже добилось блокировки торговцев на маркетплейсах, а данные некоторых из них переданы в МВД.

При этом, как указывает Mash, многие водители не знают о запрете использования "треугольников" и что они могут привести к травмам или смерти. Продавцы же, в свою очередь, придумывают различные наименования, например, "адаптер ремня безопасности", "детское удерживающее устройство", "бескаркасное детское автокресло" или "бустер".

Согласно правилам ПДД, дети до семи лет должны перемещаться на автомобиле исключительно в автокресле, а с 7 до 11 лет – в автокресле или быть пристегнутыми ремнями безопасности. В связи с этим в прошлом году в Госдуму внесли законопроект, предлагающий эвакуировать автомобили за нарушение требований к перевозке детей.

Как пояснил автор инициативы, депутат Юрий Григорьев, после привлечения к ответственности водитель продолжает движение и, соответственно, снова нарушает правила перевозки детей. Новая мера же позволит пресечь возможность продолжения движения автомобиля.