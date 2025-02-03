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03 февраля, 07:15

Транспорт

В МВД предложили штрафовать водителей за излишнюю тонировку

В МВД предложили штрафовать водителей за излишнюю тонировку

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В МВД подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устранят законодательную лазейку, позволяющую некоторым водителям избегать штрафов за чрезмерную тонировку.

Ранее пробел в законе использовали автовладельцы из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии. Они могли не ставить машины на учет в ГИБДД в течение шести месяцев, оставаясь вне зоны действия российских правил. Это позволяло им не оплачивать штрафы, в том числе за "глухую" тонировку.

Согласно регламенту, светопропускание передних стекол должно быть не менее 70%, но на временно ввезенные автомобили эти требования не распространялись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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