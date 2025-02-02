02 февраля, 09:15Транспорт
Москвичи совершили более 200 миллионов поездок на электробусах в 2024 году
Более 200 миллионов раз воспользовались москвичи электробусами в прошлом году. По данным департамента транспорта, в будни число поездок почти достигает миллиона – это вдвое больше, чем годом ранее.
Популярность электробусов растет благодаря запуску новых маршрутов и выделенным полосам, которые сокращают время в пути. С 15 февраля в столице появится еще свыше шести километров "выделенок".
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