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02 февраля, 09:15

Транспорт

Москвичи совершили более 200 миллионов поездок на электробусах в 2024 году

Москвичи совершили более 200 миллионов поездок на электробусах в 2024 году

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Более 200 миллионов раз воспользовались москвичи электробусами в прошлом году. По данным департамента транспорта, в будни число поездок почти достигает миллиона – это вдвое больше, чем годом ранее.

Популярность электробусов растет благодаря запуску новых маршрутов и выделенным полосам, которые сокращают время в пути. С 15 февраля в столице появится еще свыше шести километров "выделенок".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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