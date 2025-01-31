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Новости

31 января, 19:45

Происшествия

Новости регионов: на Кубани начали демонтаж танкера, из которого разлился мазут

Новости регионов: на Кубани начали демонтаж танкера, из которого разлился мазут

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На Кубани начались работы по демонтажу танкера, из которого разлился мазут. В целях безопасности вокруг судна проложены пожарные рукава, а дежурят специалисты, готовые к тушению в случае возгорания. Также в Анапе тестируют новые средства для обнаружения загрязнений, включая беспилотные аппараты для работы в воздухе, на берегу и в воде.

В Ижевске начали разбирать ледовый городок на Центральной площади. Рабочие сносят ледяные скульптуры и новогоднюю елку, так как теплая погода делает конструкции небезопасными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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