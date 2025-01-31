Пожар в Тушине локализован на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании на северо-западе Москвы локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Илья Мисун уточнил, что спасатели не допустили перехода огня на хостел, расположенный рядом с горящим зданием.

Между тем к тушению привлечена авиация. Четырьмя вертолетами сброшено более 100 тонн воды и пены.

"Ликвидация осложняется высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой", – заявили в пресс-службе столичного МЧС.

Информация о пострадавших в оперативные службы не поступала. Также там считают, что причиной возникновения пожара могла стать неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей.

Двухэтажное здание на улице Сходненский тупик загорелось утром 31 января. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов".

Кроме того, из-за возгорания произошло частичное обрушение крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.

Для полной ликвидации огня привлечены 155 специалистов и 45 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд, в составе которого цистерны с 150 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.