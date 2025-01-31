Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники МЧС спасли 60 человек на пожаре, который вспыхнул на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Всего из здания было эвакуировано уже 300 человек. Огонь тушили 130 специалистов и 37 единиц техники МЧС, в настоящий момент на месте работают 155 специалистов и 45 единиц техники.

Ликвидация осложняется высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой, уточнили в ведомстве.

Для помощи в тушении пожара привлечен пожарный поезд. В его составе цистерны с 150 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.

Пожар на улице Сходненский тупик начался утром 31 января. Первоначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако спустя время она достигла 2 тысяч "квадратов".

Кроме того, из-за пожара произошло частичное обрушение крыши. По информации СМИ, пожар произошел в хостеле. В здании еще могут быть люди.