Сотрудники МЧС спасли четырех человек на пожаре в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Сотрудники МЧС спасли четырех человек на пожаре, который вспыхнул в жилом доме на улице Маршала Савицкого в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

Уточняется, что в здании загорелись личные вещи в межквартирном холле на 14-м этаже. Пожарные спасли четырех жильцов, включая ребенка, при помощи автолестницы. Еще 15 человек было эвакуировано.

Спустя некоторое время возгорание потушили. Всего к тушению огня привлекли 31 сотрудника МЧС и 9 единиц техники.

Ранее огнеборцы спасли ребенка во время тушения пожара в Москве. ЧП произошло в 12-этажном доме на Бирюлевской улице. Там на 6-м этаже загорелась квартира. Всего спасатели эвакуировали 5 человек.

Еще один пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Михневской на юге Москвы. В результате случившегося два человека погибли. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара.