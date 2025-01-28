Ребенок спасен во время пожара в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок спасен во время тушения пожара в Москве. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по столице.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в 12-этажном доме на Бирюлевской улице. Там на 6-м этаже загорелась квартира. Всего спасатели эвакуировали 5 человек. В МЧС подчеркнули, что огонь ликвидировали 37 специалистов и 9 единиц техники.

Еще один пожар произошел утром 28 января в подмосковном Солнечногорске. Там огонь охватил здание мебельного производства. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 56 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.

Накануне на западе Москвы горело строящееся трехэтажное здание. На первом этаже объекта полыхали строительные материалы и пенопласт. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

