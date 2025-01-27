Строящееся трехэтажное здание горит на западе Москвы

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На западе Москвы горит строящееся трехэтажное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, пожар произошел по адресу улица Рябиновая, дом 32. На первом этаже объекта горят строительные материалы и пенопласт.

На данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, уточнили в МЧС.

Ранее пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы. Огонь распространился в бытовках по адресу Кутузовский проспект, дом 12, на площади 30 квадратных метров, однако сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить его. При этом данных о пострадавших не поступало.