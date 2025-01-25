Пожар произошел на стройплощадке на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы. Об этом сообщает управление МЧС РФ по столице, передает Агентство "Москва".

По данным ведомства, огонь распространился в бытовках по адресу Кутузовский проспект, дом 12, на площади 30 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить огонь. При этом данных о пострадавших не поступало.

Накануне пожар уничтожил частный дом в Кисловодске. В МЧС отмечали, в результате ЧП никто не пострадал. Семья, находившаяся в доме, успела покинуть здание. Всего в тушении огня были задействованы 17 специалистов и 5 единиц техники. Пожар удалось ликвидировали на площади 250 "квадратов".