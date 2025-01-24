Пожар уничтожил частный дом в Кисловодске

Фото: МЧС России

Пожар уничтожил частный дом и гараж в Кисловодске, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что возгорание заметил ребенок семьи, проживающей в доме. Они все успели покинуть здание, поэтому никто не пострадал.

Однако тушение осложнялось тем, что в гараже находились горючие жидкости.

К тушению привлекли 17 специалистов и 5 единиц техники. Возгорание ликвидировали на площади 250 квадратных метров.

Еще одно возгорание произошло ранее в селе Нижняя Иволга в Бурятии. Там загорелся частный дом. В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.