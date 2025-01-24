24 января, 22:58Происшествия
Пожар уничтожил частный дом в Кисловодске
Фото: МЧС России
Пожар уничтожил частный дом и гараж в Кисловодске, сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Ведомство уточнило, что возгорание заметил ребенок семьи, проживающей в доме. Они все успели покинуть здание, поэтому никто не пострадал.
Однако тушение осложнялось тем, что в гараже находились горючие жидкости.
К тушению привлекли 17 специалистов и 5 единиц техники. Возгорание ликвидировали на площади 250 квадратных метров.
Еще одно возгорание произошло ранее в селе Нижняя Иволга в Бурятии. Там загорелся частный дом. В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.