Подросток погиб при пожаре в частном доме в Бурятии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Частный дом загорелся в селе Нижняя Иволга в Бурятии. В результате пожара погиб 13-летний мальчик, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожарные обнаружили тело подростка при тушении огня. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.

Огнеборцы уже потушили возгорание площадью 96 квадратных метров. Предварительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

Еще один крупный пожар произошел в центре Грозного. Загорелся двухэтажный магазин, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные подразделения, которые не допустили перехода огня на соседние здания.

Ранее три человека погибли в результате пожара в частном доме, который был самовольно подключен к электросети в Спасском районе Приморья. К моменту прибытия пожарных огонь успел полностью охватить крышу дома.