Уголовное дело возбуждено после пожара в магазине в Уфе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело возбуждено после крупного пожара в магазине в Уфе, где обрушилась крыша на площади 900 квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности").

В ведомстве также добавили, что на месте ЧП продолжается работа по ликвидации последствий пожара, включая разбор конструкций.

О крупном пожаре в Уфе стало известно в ночь на 18 января. Возгорание произошло в магазине "Светофор" в Советском районе. В тушении пожара задействовали более 40 специалистов и 12 единиц техники.

На место происшествия также выехал заместитель прокурора Уфы Рустам Галикеев. В связи с пожаром прокуратура Башкирии организовала проверку.