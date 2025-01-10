Уголовное дело возбуждено после пожара в промзоне в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"

Следователи завели дело из-за крупного пожара, произошедшего на промышленном предприятии по производству ацетона в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекших причинение крупного ущерба". Сейчас на месте возгорания организованы следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Кроме того, в ближайшее время будут запланированы необходимые судебные экспертизы.

"Следственным органом проведено межведомственное совещание с участием заинтересованных ведомств, на котором определены дальнейшие следственные действия, в том числе направленные на установление лиц, возможно причастных к произошедшему", – уточнили в пресс-службе регионального СК.

Возгорание на промышленном объекте началось утром 10 января. Огонь успел распространиться на площади 1,9 тысячи "квадратов". Рабочие, находящиеся в это время на производстве, успели покинуть здание.

Спустя время пожар был полностью потушен. В результате никто не пострадал. Для тушения огня привлекали более 50 спасателей и 12 единиц техники, а также пожарный поезд.

