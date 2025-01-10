Открытое горение на производстве ацетона в Гатчине Ленобласти ликвидировано

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Спасатели ликвидировали открытое горение на производстве ацетона в Гатчине Ленинградской области, передает пресс-служба комитета правопорядка и безопасности региона.

О возгорании стало известно утром 10 января. Тогда площадь пожара составляла 1 600 "квадратов", а информации о пострадавших не поступало. Позже огонь разросся до 1 900 квадратных метров, после чего был локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов".

К тушению были привлечены свыше 50 спасателей и 12 единиц техники. Кроме того, к месту ЧП был направлен пожарный поезд.

В комитете правопорядка и безопасности региона также сообщили, что рабочие, находящиеся в это время на заводе, успели покинуть помещения. Там же уточнили, что специалисты проведут все необходимые измерения уровня предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в атмосфере.