Пожар на птицефабрике в Курской области локализован на площади 5 тыс "квадратов"

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Пожар, который произошел на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области, удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать примерно 60 специалистов и 17 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие объекты, подчеркнули в ведомстве.

О возгорании в корпусах птицефабрики в Курской области стало известно 9 января. В результате пострадал 40-летний мужчина, у которого зафиксированы ожоги рук. Его госпитализировали. Другие сотрудники были эвакуированы из зоны пожара.

Информация о том, что возгорание произошло в результате удара украинского дрона, пока остается без подтверждения, уточнил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, к пожару могло привести возгорание электропроводки. Точная причина будет установлена комиссией, добавил он.

