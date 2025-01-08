Губернатор Саратовской области заявил, что угрозы жилым зданиям при пожаре в Энгельсе нет

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Угрозы жилым здания в связи с пожаром на промышленном предприятии в Энгельсе не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все службы продолжают работать в усиленном режиме на месте происшествия.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию, погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Еще один человек был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В городе будет введен режим ЧС из-за увеличения площади возгорания на объекте.

