08 января, 20:00Происшествия
Губернатор Саратовской области заявил, что угрозы жилым зданиям при пожаре в Энгельсе нет
Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"
Угрозы жилым здания в связи с пожаром на промышленном предприятии в Энгельсе не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что все службы продолжают работать в усиленном режиме на месте происшествия.
В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.
Во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию, погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Еще один человек был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
В городе будет введен режим ЧС из-за увеличения площади возгорания на объекте.