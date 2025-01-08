ВСУ атаковали управляемой ракетой емкость от нефтепродуктов в порту Бердянска

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав управляемой ракетой емкость от нефтепродуктов в порту Бердянска. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены", – сообщил Балицкий, добавив, что атака не повлияла на работоспособность порта.

По его словам, удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Балицкий назвал атаку ВСУ "бессмысленной и циничной".

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что обломки беспилотника упали на промышленный объект в Энгельсе. Впоследствии он уточнил, что промышленное предприятие получило повреждения, однако никто не пострадал.