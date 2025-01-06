06 января, 16:24Происшествия
Жители шести сел в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ
Фото: 123RF/tselykh
Жители шести населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без электричества в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его данным, атака беспилотника привела к повреждению линии электропередачи. По предварительным данным, никто не пострадал. Без электричества вынуждены оставаться жители села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка, уточнил Гладков.
При этом в селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения. На территории села Головчино Грайворонского округа атака нанесла повреждения хозпостройкам и забору частного домовладения.
"Еще один вражеский дрон нанес удар по селу Дмитриевка Шебекинского округа – поврежден инфраструктурный объект связи. Информация о последствиях уточняется", – рассказал глава региона.
Ранее украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы.