Жители шести сел в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

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Жители шести населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без электричества в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, атака беспилотника привела к повреждению линии электропередачи. По предварительным данным, никто не пострадал. Без электричества вынуждены оставаться жители села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка, уточнил Гладков.

При этом в селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения. На территории села Головчино Грайворонского округа атака нанесла повреждения хозпостройкам и забору частного домовладения.

"Еще один вражеский дрон нанес удар по селу Дмитриевка Шебекинского округа – поврежден инфраструктурный объект связи. Информация о последствиях уточняется", – рассказал глава региона.

Ранее украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы.

