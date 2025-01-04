Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей над Прохоровским районом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки в селе Прелестное был ранен местный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги оказали медпомощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Также в одном частном доме были посечены окна, фасад и забор. Кроме того, был поврежден один автомобиль.

В поселке Прохоровка наблюдаются повреждения на линии электропередач, в связи с чем уличное освещение временно отсутствует на нескольких улицах.

Помимо этого, в селе Михайловка в одном из частных домов был поврежден газопровод и посечен забор.

Более подробная информация о последствиях атаки в данный момент уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.

Днем 3 января силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Украинские войска совершили атаку с помощью дронов между 11:40 и 14:40 по московскому времени.

Два предприятия получили незначительные повреждения в результате падения нескольких сбитых украинских беспилотников в Воронежской области. Тем не менее обошлось без пострадавших.