Два предприятия получили повреждения при падении БПЛА в Воронежской области

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Два предприятия получили незначительные повреждения в результате падения нескольких сбитых украинских беспилотников в Воронежской области. Случившееся обошлось без пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

"В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", – отметил он.

Оперативные службы работают на месте инцидента.

Накануне вечером силы ПВО сбили 7 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Атака была зафиксирована в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Кроме того, подразделениям ПВО удалось уничтожить за сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников самолетного типа.

