Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 7 украинских дронов над несколькими российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была зафиксирована в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Как заявили в оборонном ведомстве, по два БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один – над территорией Курской области.

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Три дрона были сбиты в Белгородской области, по четыре беспилотника – над Брянской и Курской областями, а также по одному БПЛА – над Воронежской и Калужской областями.

В результате воздушной атаки в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет. При этом режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

В Брянской области также обошлось без пострадавших среди мирных жителей и каких-либо разрушений на земле. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

