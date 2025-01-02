02 января, 04:23Происшествия
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Фото: 123RF/tsuneo
Средства ПВО обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник над Воронежем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился, уточнил Гусев.
Этой ночью подразделения ПВО также сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 1 января дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.
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