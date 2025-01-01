ВСУ обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал. В Шебекино в двух многоквартирных домах было повреждено остекление. Кроме того, поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром.

Более подробная информация о последствиях обстрела в данный момент уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы в светлое время суток.

Военнослужащие Черноморского флота ранее уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Боевые действия были проведены 31 декабря, в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени.

В ночь на 31 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 68 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.