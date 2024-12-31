Разлив топлива произошел на нефтебазе в Смоленской области после атаки БПЛА

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Разлив топлива и возгорание горюче-смазочных материалов произошло на территории нефтебазы в Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По его словам, средства ПВО подавили атаку нескольких дронов ВСУ. Однако обломки одного из сбитых БПЛА упали на территории нефтебазы.

В данный момент спасательные службы локализуют последствия атаки. Угрозы жилым объектам, находящимся поблизости, нет, подчеркнул губернатор.

Он также призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

Украинские беспилотники совершили атаку на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. На месте уже работают пожарные подразделения.

Средства ПВО этой ночью также уничтожили несколько воздушных целей ВСУ и один безэкипажный катер в акватории Черного моря, около Севастополя.