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02:10

Происшествия

Попытка атаки надводных беспилотников ВСУ отражена у Севастополя

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные отражают попытку атаки украинских надводных беспилотников около Севастополя. Предварительно, уничтожен один безэкипажный катер в отдалении от берега. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Кроме того, удалось сбить уже несколько воздушных целей над Черным морем. Все городские службы были приведены в состояние боевой готовности и работают в усиленном режиме.

Ранее дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Вечером 30 декабря атаке ВСУ также подвергся Льгов в Курской области. В результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены. Кроме того, атака повредила две линии электропередачи.

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