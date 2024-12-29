Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Мирный житель ранен при атаке украинского беспилотника на автомобиль в районе села Безымено Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Мирный житель ранен при атаке вражеского беспилотника по движущемуся автомобилю. Инцидент произошёл в районе села Безымено Грайворонского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля", – написал он.

Губернатор уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Его попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, впоследствии мужчину переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее украинские силы атаковали Воронежскую область более чем 10 беспилотниками. Глава региона Александр Гусев сообщил, что падение обломков одного из них привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов области.

Губернатор предупредил, что до устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других.