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27 декабря, 07:34

Политика

Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над пятью регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ.

"Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Тульской областями и один – над Астраханской областью", – уточняется в публикации.

Ранее несколько сел Грайворонского округа Белгородской области остались без света после атаки украинских беспилотников.

До этого шесть жителей Горловки в ДНР были ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку.

Казань подверглась атаке украинских беспилотников

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