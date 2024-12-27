27 декабря, 07:34Политика
Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над пятью регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ.
"Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Тульской областями и один – над Астраханской областью", – уточняется в публикации.
Ранее несколько сел Грайворонского округа Белгородской области остались без света после атаки украинских беспилотников.
До этого шесть жителей Горловки в ДНР были ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку.
Казань подверглась атаке украинских беспилотников