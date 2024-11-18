18 ноября, 06:31Происшествия
Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на маршрутку в Горловке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шесть жителей Горловки в ДНР ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по улице Жукова", – сообщил он.
Мэр не привел подробностей о состоянии пострадавших.
Ранее украинский БПЛА также атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.
Между тем охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузском. Также был поврежден один легковой автомобиль.