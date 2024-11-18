Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на маршрутку в Горловке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть жителей Горловки в ДНР ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

"Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по улице Жукова", – сообщил он.

Мэр не привел подробностей о состоянии пострадавших.

Ранее украинский БПЛА также атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.

Между тем охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузском. Также был поврежден один легковой автомобиль.

