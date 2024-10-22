Пожар произошел на промпредприятии в Воронежской области из-за падения БПЛА

Фото: телеграм-канал "МЧС Воронежской области"

Пожар начался на промпредприятии в Воронежской области после падения беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили дрон на территории одного из районов области. В результате БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия. В связи с этим загорелся один из этажей здания. В настоящий момент пожарные расчеты приступили к тушению, сообщил глава региона.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, подчеркнул Гусев.

Ранее несколько домов оказались повреждены в двух районах Краснодарского края в результате атаки украинских дронов. В хуторе Бойкопонура Калининского района были выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района – нанесен ущерб хозпостройке, подводящему газопроводу, крыше и стеклам в одном из домов. К этому привело падение обломков беспилотников после их уничтожения.

