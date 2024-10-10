10 октября, 07:52Происшествия
Жителей поселка Родниковый в Адыгее эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"
Власти Адыгеи организовали эвакуацию жителей поселка Родниковый из-за возгорания, которое началось после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников в ночь на 10 октября. В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возникшее возгорание.
В результате воздушной атаки никто не пострадал. На месте находятся представители спецслужб и спасатели. Эвакуированных направляют в пункт временного размещения в станице Ханской.
"Люди будут обеспечены всем необходимым. На месте координирую работу всех служб и ведомств", – добавил Кумпилов.
Атаке БПЛА этой ночью также подверглась Ростовская область. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 10 беспилотников над территорией региона, в частности, в Миллеровском и Каменском районах.
Еще один вражеский дрон был уничтожен силами ПВО над территорией Брянской области. Пострадавших и каких-либо разрушений не выявлено.