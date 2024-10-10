Жителей поселка Родниковый в Адыгее эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Власти Адыгеи организовали эвакуацию жителей поселка Родниковый из-за возгорания, которое началось после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников в ночь на 10 октября. В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возникшее возгорание.

В результате воздушной атаки никто не пострадал. На месте находятся представители спецслужб и спасатели. Эвакуированных направляют в пункт временного размещения в станице Ханской.

"Люди будут обеспечены всем необходимым. На месте координирую работу всех служб и ведомств", – добавил Кумпилов.

Атаке БПЛА этой ночью также подверглась Ростовская область. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 10 беспилотников над территорией региона, в частности, в Миллеровском и Каменском районах.

Еще один вражеский дрон был уничтожен силами ПВО над территорией Брянской области. Пострадавших и каких-либо разрушений не выявлено.