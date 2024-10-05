Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке

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Украинские силы атаковали дроном пассажирский автобус в Горловке ДНР. О происшествии глава города Иван Приходько рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Никто не погиб в результате случившегося, уточнил он.

"Прямое попадание по Победе в одно из административных зданий", – добавил мэр.

Ранее четыре сотрудника МЧС были госпитализированы с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке. Из-за атаки беспилотника загорелись сухая трава и мусор. После ликвидации пожара сотрудники МЧС заметили в небе дрон, им удалось спуститься в укрытие. Из-за сброса взрывоопасного предмета была повреждена автоцистерна.

