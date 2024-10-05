05 октября, 08:40Происшествия
Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке
Фото: 123RF/savmaster
Украинские силы атаковали дроном пассажирский автобус в Горловке ДНР. О происшествии глава города Иван Приходько рассказал в своем официальном телеграм-канале.
Никто не погиб в результате случившегося, уточнил он.
"Прямое попадание по Победе в одно из административных зданий", – добавил мэр.
Ранее четыре сотрудника МЧС были госпитализированы с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке. Из-за атаки беспилотника загорелись сухая трава и мусор. После ликвидации пожара сотрудники МЧС заметили в небе дрон, им удалось спуститься в укрытие. Из-за сброса взрывоопасного предмета была повреждена автоцистерна.
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