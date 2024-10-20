20 октября, 23:17Происшествия
Один мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузское.
В других точках региона обстрелам подверглись несколько частных домов. Поврежден один легковой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.
Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.
По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.
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