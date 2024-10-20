Один мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузское.

В других точках региона обстрелам подверглись несколько частных домов. Поврежден один легковой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.