Житель села в Белгородской области погиб в результате атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель села Отрадного Белгородского района погиб в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы", – написал Гладков, выразив соболезнование родным и близким.

В период с 20:05 до 20:25 13 октября дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ зафиксировали и уничтожили три украинских дрона над Белгородской областью.

Кроме того, над соответствующей территорией в промежутке между 17:25 и 19:15 российские силы уничтожили еще четыре беспилотника.