13 октября, 21:23Политика
Житель села в Белгородской области погиб в результате атаки БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мирный житель села Отрадного Белгородского района погиб в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу.
"Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы", – написал Гладков, выразив соболезнование родным и близким.
В период с 20:05 до 20:25 13 октября дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ зафиксировали и уничтожили три украинских дрона над Белгородской областью.
Кроме того, над соответствующей территорией в промежутке между 17:25 и 19:15 российские силы уничтожили еще четыре беспилотника.
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