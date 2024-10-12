Один мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один мирный житель погиб в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ 11 октября. Еще одиннадцать человек получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава области выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

Ранее девять мирных жителей получили ранения в результате двух обстрелов города Шебекина Белгородской области со стороны украинских войск.

Кроме того, в трех многоквартирных и двух частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Осколки снарядов посекли 11 легковушек. Также были зафиксированы повреждения линии электропередачи.