12 октября, 06:28Происшествия
Один мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Один мирный житель погиб в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ 11 октября. Еще одиннадцать человек получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава области выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
Ранее девять мирных жителей получили ранения в результате двух обстрелов города Шебекина Белгородской области со стороны украинских войск.
Кроме того, в трех многоквартирных и двух частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Осколки снарядов посекли 11 легковушек. Также были зафиксированы повреждения линии электропередачи.