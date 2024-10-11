Силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников за ночь. Они были сбиты над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В частности, 4 дрона удалось перехватить над Ростовской областью, 3 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, еще 2 беспилотника сбили над территорией Брянской области и 1 – над территорией Курской области. Все эти дроны относились к самолетному типу.

Таким образом, российские военные смогли пресечь попытки киевского режима совершить террористические атаки, целью которых должны были стать объекты, расположенные на территории России, указали в ведомстве.

Накануне в результате атаки украинских дронов в двух районах Краснодарского края были повреждены несколько домов. Однако в результате атаки никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не были повреждены. Урон домам был нанесен в связи с падением обломков после ликвидации дрона.