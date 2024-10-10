Экстренные службы устранили все последствия атаки БПЛА в пригороде Майкопа

Фото: телеграм-канал Mash

Все последствия после атаки БПЛА в пригороде Майкопа устранены, обстановка стабилизирована, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Разрушений гражданской инфраструктуры нет, поэтому жители поселка Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома, уточнил он.

Пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников в ночь на 10 октября. В результате там возникло возгорание, которое ликвидировали сотрудники МЧС. На месте находились представители спецслужб и спасатели.

Кумпилов заявил, что из-за возгорания власти Адыгеи организовали эвакуацию жителей поселка Родниковый. Эвакуированные были направлены в пункт временного размещения в станице Ханской.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, в свою очередь, сообщил об усилении мер безопасности в городе. Он уточнил, что среди жителей пригорода муниципалитета, куда была нанесена атака, никто не пострадал. Митрофанов также назвал не соответствующей действительности информацию о введении в столице Адыгеи особого положения и эвакуации населения.