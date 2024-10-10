Мэр Майкопа сообщил об усилении мер безопасности в городе

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Меры безопасности усилены в городе Майкопе после атаки украинского дрона. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал мэра населенного пункта Геннадия Митрофанова.

Он уточнил, что среди жителей пригорода муниципалитета, куда была нанесена атака, никто не пострадал.

Митрофанов также назвал не соответствующей действительности информацию о введении в столице Адыгеи особого положения и эвакуации населения. В связи с этим мэр Майкопа призвал граждан доверять лишь официальным источникам.

Пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников в ночь на 10 октября. В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возникшее возгорание. На месте находятся представители спецслужб и спасатели.

Глава региона Мурат Кумпилов заявил, что власти Адыгеи организовали эвакуацию жителей поселка Родниковый из-за возгорания, которое началось после атаки вражеских БПЛА. Эвакуированных направляют в пункт временного размещения в станице Ханской.

