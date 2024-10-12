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Происшествия

Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ в районе Геническа в Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА в районе Геническа в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

По информации агентства, взрывы были слышны на Арабатской стрелке вечером 11 октября, в районе 23:05 по московскому времени.

В ночь на 11 октября силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

Власти Брянской области сообщили, что в результате случившегося в регионе никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. В Ростовской области также заявили об отсутствии пострадавших и разрушений.

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