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Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ в районе Геническа в Херсонской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА в районе Геническа в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.
По информации агентства, взрывы были слышны на Арабатской стрелке вечером 11 октября, в районе 23:05 по московскому времени.
В ночь на 11 октября силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.
Власти Брянской области сообщили, что в результате случившегося в регионе никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. В Ростовской области также заявили об отсутствии пострадавших и разрушений.
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