Четыре украинских БПЛА были уничтожены в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали ночью четыре украинских ударных беспилотника неустановленного типа в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, вражеские дроны были уничтожены севернее Каменска-Шахтинского. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

В ночь на 10 октября пригород Майкопа в Адыгее подвергся атаке беспилотников. В результате там возникло возгорание, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Из-за пожара власти региона организовали эвакуацию жителей поселка Родниковый.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, в свою очередь, сообщил об усилении мер безопасности в городе. Он уточнил, что среди жителей пригорода муниципалитета, куда была нанесена атака, никто не пострадал.