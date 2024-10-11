11 октября, 06:16Происшествия
Четыре украинских БПЛА были уничтожены в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали ночью четыре украинских ударных беспилотника неустановленного типа в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По данным губернатора, вражеские дроны были уничтожены севернее Каменска-Шахтинского. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
В ночь на 10 октября пригород Майкопа в Адыгее подвергся атаке беспилотников. В результате там возникло возгорание, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Из-за пожара власти региона организовали эвакуацию жителей поселка Родниковый.
Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, в свою очередь, сообщил об усилении мер безопасности в городе. Он уточнил, что среди жителей пригорода муниципалитета, куда была нанесена атака, никто не пострадал.
113 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за ночь